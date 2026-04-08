وزيرا الخارجية القطري والسعودي يبحثان التطورات بالمنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر التطورات بالمنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزير القطري جدد ترحيب بلاده بإعلان وقف إطلاق النار، وتأكيدها ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وشدد الوزير القطري على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ولاقى الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.