الملك الأردني والرئيس الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها

عمان-سانا

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الملك عبدالله أكد خلال الاتصال رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة.

كما أكد الملك عبد الله ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.