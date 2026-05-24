ترامب: المفاوضات مع إيران تسير وفق مسار منظم بعيد عن التسرع

واشنطن-سانا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أن المفاوضات مع إيران تسير بطريقة منظمة وبناءة، مشيراً إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب التأني، وعدم الإسراع في إبرام اتفاق.



وفي منشور على منصته “تروث سوشال” قال ترامب: إن الحصار البحري المفروض على إيران سيستمر بكامل فاعليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم اعتماده وتوقيعه رسمياً.



وأكد ترامب أن على الجانبين الأمريكي والإيراني منح المفاوضات الوقت الكافي للوصول إلى اتفاق شامل ومتقن، مشدداً على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي أخطاء.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تشهد تطوراً نحو مزيد من المهنية والفاعلية، إلا أن على طهران أن تدرك بوضوح أنه لا يُسمح لها بتطوير أو إنتاج أي سلاح أو قنبلة نووية.



وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الأحد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً وسيتم الإعلان عنها قريباً.



كما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع ‏اتفاق مؤقت يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح ‏مضيق هرمز أمام الملاحة دون فرض رسوم.



يشار إلى أنه منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، أغلقت إيران عملياً مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.

