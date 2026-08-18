إصابة 30 شخصاً جراء حريق بمخزن وقود في السليمانية شمال شرق العراق

photo 2026 08 18 11 59 37 إصابة 30 شخصاً جراء حريق بمخزن وقود في السليمانية شمال شرق العراق

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية شمال شرق العراق، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثين شخصاً جراء اندلاع حريق في مخزن للوقود في منطقة تانجرو بالمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية” واع” عن المديرية قولها: إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين في مجمع خاص بالمشتقات النفطية في منطقة تانجرو، مضيفة أنّه تم تسجيل 30 إصابة في صفوف المدنيين وأفراد فرق الدفاع المدني جراء الحريق”.

وكانت مديرية الدفاع المدني العراقي، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، إنقاذ 50 شخصاً إثر حريق اندلع في مبنى سكني وسط العاصمة بغداد.

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