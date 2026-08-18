إصابة 30 شخصاً جراء حريق بمخزن وقود في السليمانية شمال شرق العراق

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية شمال شرق العراق، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثين شخصاً جراء اندلاع حريق في مخزن للوقود في منطقة تانجرو بالمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية” واع” عن المديرية قولها: إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين في مجمع خاص بالمشتقات النفطية في منطقة تانجرو، مضيفة أنّه تم تسجيل 30 إصابة في صفوف المدنيين وأفراد فرق الدفاع المدني جراء الحريق”.

وكانت مديرية الدفاع المدني العراقي، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، إنقاذ 50 شخصاً إثر حريق اندلع في مبنى سكني وسط العاصمة بغداد.