واشنطن تدعو منظمة الدول الأميركية إلى بحث إجراءات ضد نيكاراغوا

واشنطن-سانا

دعت الولايات المتحدة منظمة الدول الأميركية (‏OAS‏) إلى عقد اجتماعٍ على مستوى ‏وزراء الخارجية لبحث إجراءات محتملة ضدّ نيكاراغوا، على خلفية مساعي حكومتها ‏إلى استبعاد المعارضة من المشاركة في الانتخابات.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مايكل كوزاك، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ‏المكلّف شؤون أميركا اللاتينية قوله أمام المنظمة أمس الأربعاء: “على وزراء الخارجية ‏أن يدرسوا نطاق الخيارات القانونية والدبلوماسية والمؤسساتية والاقتصادية والأمنية ‏الجماعية المتاحة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن النص “لا يجيز استخدام القوة المسلحة”.‏

وحصل الاقتراح الذي طُرح خلال اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة، على ‏دعم الغالبية، إلا أن المكسيك والبرازيل أبدتا تحفظات في شأنه.‏

وحذّر السفير المكسيكي أليخاندرو إنسيناس رودريغيز من أن المبادرة “تحتاج إلى دراسة ‏متأنية”، داعياً إلى مواصلة الحوار مع ماناغوا، فيما اعتبر ممثل البرازيل أن “على ‏المنظمة أن تؤدي دوراً بنّاء من خلال إعطاء الأولوية لفتح قنوات التفاوض”.‏

وكانت نيكاراغوا قد انسحبت من منظمة الدول الأميركية في تشرين الثاني منذ عام ‌‏2023، أعلن رئيسها دانيال أورتيغا الشهر الماضي استكمال تعديل دستوري يحظر ‏على أحزاب المعارضة خوض الانتخابات، متهماً خصومه بخدمة مصالح أجنبية.‏

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان النيكاراغوي في أيلول المقبل على هذا الإجراء الذي ‏يتضمن أيضاً تمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات.‏