واشنطن تدعو منظمة الدول الأميركية إلى بحث إجراءات ضد نيكاراغوا

واشنطن-سانا
دعت الولايات المتحدة منظمة الدول الأميركية (OAS) إلى عقد اجتماعٍ على مستوى وزراء الخارجية لبحث إجراءات محتملة ضدّ نيكاراغوا، على خلفية مساعي حكومتها إلى استبعاد المعارضة من المشاركة في الانتخابات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مايكل كوزاك، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية المكلّف شؤون أميركا اللاتينية قوله أمام المنظمة أمس الأربعاء: “على وزراء الخارجية أن يدرسوا نطاق الخيارات القانونية والدبلوماسية والمؤسساتية والاقتصادية والأمنية الجماعية المتاحة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن النص “لا يجيز استخدام القوة المسلحة”.
وحصل الاقتراح الذي طُرح خلال اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة، على دعم الغالبية، إلا أن المكسيك والبرازيل أبدتا تحفظات في شأنه.
وحذّر السفير المكسيكي أليخاندرو إنسيناس رودريغيز من أن المبادرة “تحتاج إلى دراسة متأنية”، داعياً إلى مواصلة الحوار مع ماناغوا، فيما اعتبر ممثل البرازيل أن “على المنظمة أن تؤدي دوراً بنّاء من خلال إعطاء الأولوية لفتح قنوات التفاوض”.
وكانت نيكاراغوا قد انسحبت من منظمة الدول الأميركية في تشرين الثاني منذ عام 2023، أعلن رئيسها دانيال أورتيغا الشهر الماضي استكمال تعديل دستوري يحظر على أحزاب المعارضة خوض الانتخابات، متهماً خصومه بخدمة مصالح أجنبية.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان النيكاراغوي في أيلول المقبل على هذا الإجراء الذي يتضمن أيضاً تمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات.