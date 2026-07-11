تصعيد روسي أوكراني.. ضربات متبادلة داخل العمق وتحرك أمريكي لعقوبات جديدة على موسكو

عواصم-سانا



شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متسارعاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تبادل ضربات واسعة أسفرت عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة آخرين في بلدة كراماتورسك شرق أوكرانيا، بالتزامن مع هجمات أوكرانية استهدفت منشآت نفطية في العمق الروسي.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: إن العاصمة كييف تعرضت فجر اليوم السبت لهجوم بصواريخ باليستية تخللته انفجارات قوية سُمع صداها في عدة مناطق.



وأكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الضربات الروسية ألحقت أضراراً بمبانٍ غير سكنية وحرائق في منشآت إدارية.

هجمات روسية مكثفة

وكالة الأنباء الأوكرانية نقلت اليوم السبت عن هيئة الأركان المسلحة في أوكرانيا قولها: إن الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية شملت تنفيذ 105 غارات جوية وإلقاء 291 قنبلة موجّهة، إضافة إلى استخدام 7,360 طائرة مسيّرة انتحارية وشنّ 2,822 ضربة مدفعية، بينها 106 بواسطة راجمات صواريخ متعددة.



في المقابل، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان نقلته رويترز تنفيذ ضربات على مصافٍ ومحطات نفط ومستودعات وقود داخل روسيا، إضافة إلى استهداف ناقلات في بحر آزوف.



وأدت الهجمات الأوكرانية إلى اندلاع حرائق في مصفاة إيلسكي ومجمع أوست لوغا، وهما من أبرز منشآت الطاقة في جنوب روسيا.

قيادة أوكرانية جديدة وتحرك عقابي

وبالتوازي مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشكيل قيادة خاصة لتنفيذ ضربات في العمق الروسي، إلى جانب قوات رد سريع تضم وحدات هجومية وطائرات مسيرة، كشف أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي قدماً في مشروع قانون يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا.



ونقلت رويترز عن السيناتورات ريتشارد بلومنثال وليندسي غراهام وجين شاهين وروجر ويكر قولهم في بيان مشترك: إن “تكثيف روسيا عملياتها ضد المدنيين يجعل من الضروري تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوفير أدوات تفرض ثمناً باهظاً على الجهات التي تشتري النفط والغاز الروسيين، باعتبارها مصادر تمويل رئيسية للآلة العسكرية الروسية”.



ويستهدف مشروع القانون الأمريكي، الذي يعمل عليه غراهام منذ أشهر بالتعاون مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، فرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجارياً مع روسيا، بمن في ذلك مشترو صادرات الطاقة، في ظل ما يعتبره المشرّعون تقاعساً من موسكو عن التوصل إلى تسوية تفاوضية مع أوكرانيا.



وجاء الإعلان بعد لقاء جمع ترامب وزيلينسكي في أنقرة هذا الأسبوع، في أجواء وُصفت بأنها إيجابية.



الجدير بالذكر أن ترامب أعلن خلال قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي عقدت يوم الأربعاء الماضي في أنقرة، أن بلاده ستمنح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع صواريخ باتريوت، في حين تعهد الحلف بتقديم 140 مليار يورو (160 مليار دولار) مساعدات لكييف.