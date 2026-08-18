عودة منشآت الكونسروة للعمل في درعا لمواكبة موسم البندورة

حملة وقائية لمكافحة الليشمانيا بريف الرقة الشمالي
حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.. تكامل الخبرات وتبادل “سر الصنعة” في مكان واحد
إطلاق حملة ميدانية توعوية لمكافحة ظاهرة التسول في طرطوس
التجهيزات الصناعية الحديثة في “ناس تكس 2026”.. ركيزة لرفع جودة الإنتاج
افتتاح ثلاث نقاط بريدية جديدة في مدينة اللاذقية لتوسيع الخدمات وتخفيف الازدحام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى