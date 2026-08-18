الحكم بإعدام وسيم الأسد

دمشق-سانا

قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء بإعدام المتهم وسيم الأسد ‏ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد ‏إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ‏وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد ‏النظام البائد، وذلك خلال الجلسة ‏السادسة من المحاكمة المخصصة للنطق بالحكم.‏

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية ‌‏‌‏للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية‏.‏

وقال القاضي العريان: ثبت للمحكمة بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة ‌‏‌‏للمتهم في الهجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا وسرقة محتوياته واختطاف ‏مالكه ‌‏بسبب موقفه المعارض للنظام البائد، إلى جانب التورط في عمليات اختطاف وقتل ‌‏مواطنين سوريين بمناطق عدة.‏

وأضاف القاضي أنه تم تجريم المتهم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقصد ‏لأكثر ‏من ‏شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليه ‌‏بالإعدام، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ‏لصالح الخزانة العامة.‏ ‏

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‏وعقدت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 حزيران الماضي، حيث واجه عدة ‌‏‌‏‌‏تهم أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث ‌‏‌‏‌‏دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع ‌‏‌‏‌‏عام 2011 ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة ‌‏‌‏‌‏الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، ما أسفر عن مقتل مدنيين، إلى جانب تهم التجارة ‌‏‌‏بالمخدرات والقتل العمد.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أصدرت في الـ 11 من آب الجاري حكماً ‌‏بإعدام رأس النظام البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب وبقية المجرمين ‌‏الفارين، وهم ماهر حافظ الأسد وفهد جاسم الفريج ولؤي علي العلي وقصي إبراهيم ‌‏ميهوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العيسمي بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب ‌‏وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق ‌‏العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.‏