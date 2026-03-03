ترامب: الولايات المتحدة دمّرت تقريباً كل الأهداف العسكرية في إيران

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة دمرت تقريباً كل الأهداف العسكرية في إيران، مشيراً إلى أن طهران طلبت التفاوض مجدداً مع واشنطن لكن بعد فوات الأوان.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في تصريحات في البيت الأبيض قبيل الاجتماع المنتظر مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: “حققنا نجاحاً كبيراً في استهداف الدفاعات الإيرانية، وتم تدمير كل شيء تقريباً”، مؤكداً مضي القوات الأمريكية قدماً في عملياتها العسكرية ضد إيران التي لم يعد لديها حماية جوية أو منشآت رصد، وبدأت قدراتها تتآكل تدريجياً على حد قوله.

وفي سياق متصل، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات غير محدودة من الذخائر المتوسطة والعليا المتوسطة، معتبراً أنه بإمكان واشنطن خوض الحروب على مدى سنوات بهذه المخزونات.

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب تقرير كشفت فيه صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن نفاد مخزونات الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي يُعدّ من أبرز التحديات التي تُؤرق القيادة العسكرية الأمريكية، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، وسط مخاوف متزايدة من استنزاف سريع لتلك الترسانات في حال توسع المواجهة.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران منذ صباح السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.