الدفاعات الجوية الأردنية تسقط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: إن “منظومات الدفاع الجوي الأردني اعترضت وأسقطت ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة”.



وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمّنتها وفق الإجراءات المعمول بها، مشدداً على أن القوات الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها.



وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت في وقت سابق اليوم تحييد خمس طائرات مسيرة انطلقت من إيران دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما أعلنت أمس الأول، اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، حينها، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وسلمته رسالة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة، والتصريحات الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بشأن الأردن.