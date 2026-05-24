مسؤولون أمريكيون: إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم ‏ضمن اتفاق مبدئي

واشنطن-سانا‏

كشف مسؤولون أمريكيون أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من ‏اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك في سياق اتفاق مبدئي أعلن عنه الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت لإنهاء الحرب في منطقة الشرق ‏الأوسط، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.‏

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين قولهم: إن ملف اليورانيوم ‏المخصب يُعد أحد أبرز القضايا الخلافية في المفاوضات، حيث كانت طهران ‏ترفض في البداية إدراج هذه القضية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، قبل ‏أن يمارس المفاوضون الأمريكيون ضغوطاً لإدراج تعهد واضح بشأنه.‏

وأشار المسؤولون إلى أن واشنطن ربطت المضي في هذا الاتفاق بضرورة ‏التوصل إلى تفاهمات ‏حاسمة حول الملف النووي، ملوحةً في الوقت ذاته ‏بتبعات استئناف الضغوط ‏في حال تعثر المسار التفاوضي.‏

ووفقاً للمسؤولين، لم تُحسم بعد آلية التخلص من المخزون النووي الإيراني، ‏لكن الخيارات المطروحة تشمل نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة، أو خفض ‏مستوى التخصيب بحيث لا يبقى ضمن النطاق القريب من الاستخدام ‏العسكري.‏

وأضاف المسؤولين: إن الاتفاق المقترح لا يزال في مرحلة الإطار العام، فيما ‏ستُعقد جولات لاحقة من المفاوضات لمناقشة تفاصيل البرنامج النووي ‏الإيراني، ومستقبل التخصيب، وآليات الرقابة الدولية

ويتضمن الإطار العام للاتفاق المقترح حسب المسؤولين الأمريكيين، ربط ‏الإفراج عن جانب من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بمدى التقدم ‏المحرز في المفاوضات، حيث سيتم إيداع هذه الأصول في صندوق خاص ‏لإعادة الإعمار، لضمان التزام الأطراف بمسار المفاوضات، وصولاً إلى اتفاق ‏نهائي ينهي الحرب في المنطقة.‏

وكان ترامب أعلن أمس السبت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء ‏الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن ‏الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً، وسيتم الإعلان عنها ‏قريباً.‏