المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 16 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ ندوة بعنوان “السكري بين الوعي والوقاية والتعايش”، يشارك فيها الدكاترة فؤاد غريب وهناء خضور ووفاء موصلي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 ـ ورشة بعنوان “خلف ملامحي: الهوية الذاتية بين التأثير والاختيار”، تقدمها الأستاذة تسنيم حقي، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ دورة تدريبية بعنوان “أساسيات الرسم”، بإشراف المدربة آلاء الصباغ، في مركز سوريين إيجابيين بالمطلق للتنمية والتدريب بشارع خالد بن الوليد، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4 ـ ورشة تعريفية بتقنيات الحفر والطباعة بالأختام بعنوان “شو بدك”، يقدمها جاد الكريم تعتوع، في فضاء منزول بالربوة، من الساعة الـ 3:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 ـ محاضرة بعنوان “ديناميات الحوار الأسري في تعزيز الاستقرار والتفاهم”، تلقيها الأستاذة تغريد حسين مفلح، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 ـ محاضرة للإناث بعنوان “القيادة المهنية والإدارية التربوية”، تلقيها الأستاذة هدى القبيسي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 ـ ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بعنوان “داء السكري: الأسباب – الأعراض – طرق الوقاية”، بإشراف الدكتورين محمد سمير بركات ومحمد حسين السيوفي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 ـ فعالية بعنوان “بناة لا ضحايا”، في المكتبة الوطنية السورية، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 5:30 مساءً.

9 ـ عرض فيلم “مزار الصمت”، على مسرح الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 ـ عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

دورة للسيدات بعنوان “خطوة للأفضل”، تقدمها المدربة عليا نقرش، في قاعة المحطة الثقافية (بناء المحكمة) بالضمير، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

حمص:

محاضرة بعنوان “الهوية السورية عبر التاريخ”، يقدمها فراس النجار، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 5:00 مساء.

حماة:

1 ـ محاضرة ثقافية بعنوان “حكواتي المكتبة” ضمن فعاليات أسبوع الكتاب، يقدمها الحكواتي عبد الكريم حلاق، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 ـ لقاء ثقافي بعنوان “إرادة لا تلين.. حين تصبح الكلمة نافذة للأمل” ضمن فعاليات أسبوع الكتاب، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 ـ ورشة قراءة تفاعلية بعنوان “رواد الفضاء”، بإشراف فريق مكتبة الأطفال، في مدرسة أجيال المستقبل بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ عرض فيلم الأطفال والعائلة المدبلج “قلباً وقالباً 1″، وفيلم الكوميديا الاجتماعي “على الهامش”، وفيلم الأطفال والعائلة المدبلج “آل كاساغرانديه: الفيلم”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ ندوة صحية بعنوان “مرض شلل الأطفال وسبل الوقاية منه”، تقدمها الممرضتان هيام عباس وتمارة محمود، في المركز الثقافي العربي ببيت ياشوط، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان “التواصل بالفن”،في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 ـ حلقة كتاب للأطفال بعنوان “الأميرة والمغزل”، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

4 ـ محاضرة بعنوان “لأنه الله (التعظيم أساسه الحب)”، يقدمها الأستاذ عمار درويش علي، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 ـ عرض مسرحي بعنوان “أسطورة السيد ميت”، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 ـ محاضرة بعنوان “مكانة حلب في الآداب العالمية والعربية”، يلقيها الباحث الدكتور حسن قجة، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 5:00 مساءً.

2 ـ عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أم أخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

إدلب:

محاضرة بعنوان “من الحلقة التقليدية إلى البيئة القرآنية الحية”، يلقيها الدكتور يحيى عبد الرزاق الغوثاني، على مسرح المركز الثقافي العربي في إدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

دير الزور:

1 ـ ورشة عمل بعنوان “بلدي في عدستي”، يقدمها الإعلاميون بشير المحمود وطلال العرب وأسعد العساف، في المحطة الثقافية بالكسرة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ندوة بعنوان “قراءة في رواية الالتزام” للروائي صالح عبيد، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

3 ـ ندوة بعنوان “مستقبل الهندسة في عصر الذكاء الاصطناعي”، يقدمها فريق جمعية إشراق، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.

الرقة:

محاضرة بعنوان “المثلث الذهبي: العلاقة بين الأسرة والمدرسة والتلميذ”، يلقيها الأستاذ وسام السليمان، في المركز الثقافي العربي بتشرين، الساعة الـ 4:00 عصراً.