منظمة حقوقية يمنية توثق مقتل وإصابة 319 مدنياً في تعز خلال 75 يوماً

عدن-سانا
وثقت منظمة مساواة للحقوق والحريات اليمنية 114 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز خلال 75 يوماً، وأسفرت عن مقتل وإصابة 319 مدنياً منذ مطلع أيلول الماضي.
وأوضحت المنظمة، في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن الأرقام المسجلة تمثل فقط ما تمكن فريقها الميداني من رصده وتوثيقه، مؤكدة أن الحصيلة الفعلية للضحايا تتجاوز ذلك بكثير.
وبحسب التقرير، أسفرت الانتهاكات عن مقتل 85 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و19 امرأة وجنيناً، وإصابة 234 آخرين، بينهم 91 طفلاً و57 امرأة.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة خلال الفترة الممتدة من 1 أيلول وحتى 14 تشرين الثاني، شملت القصف العشوائي والقنص والإعدامات الميدانية وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل ونهبها، إضافة إلى استهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.
كما وثق التقرير خمس جرائم إعدام ميدانية بحق مدنيين، بينهم طفل، في مناطق متفرقة من المحافظة، إلى جانب التمثيل بجثامين خمسة قتلى وتشويهها باستخدام مواد حارقة في جبهة الصراري.
ورصدت المنظمة اختطاف ما لا يقل عن 52 مدنياً خلال حملات مداهمة طالت عدداً من مديريات المحافظة، إضافة إلى اختطاف طلاب من داخل الحرم الجامعي أثناء أدائهم الامتحانات.
وفي القطاع الصحي، وثق التقرير استهداف مستشفيات ومنشآت طبية وسيارات إسعاف في مدينة تعز ومديريات المخا والتربة وصبر الموادم، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة طبيب وعدد من المسعفين، جراء القصف وعمليات منع الإسعاف.
وأكدت منظمة مساواة أن الانتهاكات التي وثقتها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب رصدها وتوثيقها لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في تعز وفتح تحقيق في الانتهاكات، والضغط لإنهاء الحصار المفروض على المدينة وفتح الطرق والمنافذ، بما يضمن تدفق المساعدات والاحتياجات الأساسية دون قيود، ووقف استخدام التجويع والحرمان من الخدمات والاحتياجات الأساسية أدواتٍ للحرب والعقاب الجماعي.
وتعيش محافظة تعز حصاراً تفرضه ميليشيا الحوثي، أدى إلى إغلاق طرق رئيسة وعرقلة حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية، في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في 15 تشرين الثاني الجاري، حرمان نحو 246 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، محذرة من تهديد نقص الوقود والأكسجين والأدوية في استمرار عمل 12 مستشفى رئيساً.