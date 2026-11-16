منظمة حقوقية يمنية توثق مقتل وإصابة 319 مدنياً في تعز خلال 75 يوماً

عدن-سانا‏

وثقت منظمة مساواة للحقوق والحريات اليمنية 114 واقعة انتهاك ارتكبتها ‏ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز خلال 75 يوماً، وأسفرت ‏عن مقتل وإصابة 319 مدنياً منذ مطلع أيلول الماضي.‏

وأوضحت المنظمة، في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين نقلته وكالة الأنباء ‏اليمنية، أن الأرقام المسجلة تمثل فقط ما تمكن فريقها الميداني من رصده ‏وتوثيقه، مؤكدة أن الحصيلة الفعلية للضحايا تتجاوز ذلك بكثير.‏

وبحسب التقرير، أسفرت الانتهاكات عن مقتل 85 مدنياً، بينهم 36 طفلاً ‏و19 امرأة وجنيناً، وإصابة 234 آخرين، بينهم 91 طفلاً و57 امرأة.‏

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة خلال الفترة الممتدة من ‌‏1 أيلول وحتى 14 تشرين الثاني، شملت القصف العشوائي والقنص ‏والإعدامات الميدانية وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل ونهبها، ‏إضافة إلى استهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.‏

كما وثق التقرير خمس جرائم إعدام ميدانية بحق مدنيين، بينهم طفل، في ‏مناطق متفرقة من المحافظة، إلى جانب التمثيل بجثامين خمسة قتلى ‏وتشويهها باستخدام مواد حارقة في جبهة الصراري.‏

ورصدت المنظمة اختطاف ما لا يقل عن 52 مدنياً خلال حملات مداهمة ‏طالت عدداً من مديريات المحافظة، إضافة إلى اختطاف طلاب من داخل ‏الحرم الجامعي أثناء أدائهم الامتحانات.‏

وفي القطاع الصحي، وثق التقرير استهداف مستشفيات ومنشآت طبية ‏وسيارات إسعاف في مدينة تعز ومديريات المخا والتربة وصبر الموادم، ما ‏أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة طبيب وعدد من ‏المسعفين، جراء القصف وعمليات منع الإسعاف.‏

وأكدت منظمة مساواة أن الانتهاكات التي وثقتها ترقى إلى جرائم حرب ‏وجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب رصدها وتوثيقها لضمان محاسبة مرتكبيها ‏ومنع إفلاتهم من العقاب.‏

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في ‏تعز وفتح تحقيق في الانتهاكات، والضغط لإنهاء الحصار المفروض على ‏المدينة وفتح الطرق والمنافذ، بما يضمن تدفق المساعدات والاحتياجات ‏الأساسية دون قيود، ووقف استخدام التجويع والحرمان من الخدمات ‏والاحتياجات الأساسية أدواتٍ للحرب والعقاب الجماعي.‏

وتعيش محافظة تعز حصاراً تفرضه ميليشيا الحوثي، أدى إلى إغلاق طرق ‏رئيسة وعرقلة حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية، ما فاقم ‏الأوضاع الإنسانية، في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في 15 تشرين ‏الثاني الجاري، حرمان نحو 246 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية ‏الأساسية، محذرة من تهديد نقص الوقود والأكسجين والأدوية في استمرار عمل ‌‏12 مستشفى رئيساً.‏