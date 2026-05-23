الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز إجراءات السلامة عقب انفجار بمنجم فحم

بكين-سانا

وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليمات ببذل كل الجهود لإنقاذ المفقودين وعلاج المصابين، عقب وقوع انفجار غاز في منجم فحم ليوشنيوي بمحافظة تشينيوان شمال الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم السبت، أن الرئيس بينغ دعا إلى التعامل السليم مع تداعيات الحادث، وإجراء تحقيق شامل في أسبابه، ومتابعة المساءلة وفقاً للقانون.

وأكد الرئيس الصيني أنه ينبغي على السلطات في مختلف أنحاء البلاد استخلاص الدروس من الحادث، والحفاظ على اليقظة بشأن سلامة أماكن العمل، وتكثيف جهود الكشف عن المخاطر المحتملة، وإزالتها لمنع وقوع حوادث كبرى.

كما شدد بينغ على ضرورة تعزيز الرقابة على سلامة أماكن العمل، وإعادة تقييم إجراءات السلامة في القطاعات الرئيسية، للحد من الحوادث الكبرى.

وكان 82 عاملاً لقوا مصرعهم، جراء انفجار منجم للفحم بمقاطعة شانشي شمال الصين، مساء أمس الجمعة، بحسب التوقيت المحلي ‏للبلاد، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين.‏

وتعد مقاطعة شانشي مركزاً رئيسياً لتعدين الفحم في الصين، التي تعتبر أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، إذ تستحوذ على أكثر من نصف الاستهلاك العالمي لهذه المادة المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل القطاع الصناعي.