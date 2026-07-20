دمار في القطاع الزراعي بغزة وخسائر تتجاوز 3.4 مليارات دولار جراء عدوان الاحتلال المتواصل

القدس المحتلة-سانا

أكدت مصادر محلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن القطاع الزراعي في غزة تعرض خلال حرب الإبادة الشاملة لدمار واسع النطاق أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية الإنتاجية الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الأضرار في معظم القطاعات 85%، وذلك استناداً إلى تحليل الصور الجوية عالية الدقة، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) وقواعد البيانات الزراعية الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المصادر قولها إن “إجمالي خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة بلغ نحو 3.49 مليارات دولار، منها 1.90 مليار دولار أضرار مباشرة، و1.59 مليار دولار أضرار غير مباشرة”.

وأضافت المصادر أن ” قطاع الإنتاج النباتي شهد تراجعاً كبيراً في إنتاج المحاصيل وما تبعه من تقلص القدرة على توفير الغذاء المحلي نتيجة تضرر نحو 158.909 دونماً من أصل 182.247 دونماً بنسبة إجمالية للضرر بلغت 87.1%”.

وأدت حرب الإبادة الشاملة بشكل مباشر إلى حدوث انهيار شبه كامل في منظومة الري الزراعي، بخروج نحو 8.700 بئر مياه زراعية على الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تضرر 3.828 بركة مياه زراعية، إضافة إلى تدمير 1.371 كيلومتراً من خطوط نقل المياه الزراعية، بحسب المصادر.

يشار إلى أن الزراعة كانت تمثل نحو 10 % من اقتصاد غزة، حيث كان أكثر من 560 ألف شخص يعتمدون كلياً أو جزئياً على إنتاج المحاصيل أو الرعي أو صيد الأسماك في معيشتهم قبيل العدوان الإسرائيلي.