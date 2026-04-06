ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين جراء غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية على بلدة برغز في محافظة النبطية في الجنوب أدت إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

كما قتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في الحمادية بمحافظة الجنوب.

إلى ذلك عثر الأهالي في بلدة مشاريع الهبة الفوار في صيدا بجنوب لبنان على جثة امرأة بعد رفعهم الأنقاض، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في المنطقة وقعت في وقت سابق.

كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدات ميدون في البقاع الغربي وجويا وتفاحتا والسماعية والحنية جنوب لبنان، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 13 شخصاً، وإصابة العشرات في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على لبنان.