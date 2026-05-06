تعرض سفينتين تجاريتين أمريكيتين لهجمات إيرانية في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

كشفت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، عن تعرض سفينتين تجاريتين تضعان فرقاً أمنية عسكرية على متنهما لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، والزوارق الإيرانية، أثناء عبورهما مضيق هرمز.

ونقلت شبكة أن بي سي الأمريكية عن مسؤولين في “البنتاغون” قولهم اليوم الأربعاء: “إن السفينتين تعرضتا لاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الإيرانية ، بينما تمكنت القوات الأمريكية من اعتراض الهجمات وتدمير عدد من الزوارق المنخرطة فيها.

من جهته اعتبر مدير الشؤون العامة في القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، أن وجود فرق أمن عسكرية على متن السفن التجارية يمثل إجراء أمنياً حكيماً لتوفير حماية أمنية شاملة، مؤكداً استمرار الدعم العسكري لمشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب أعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة ستباشر تنفيذ “مشروع الحرية” بهدف تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستتولى إرشاد السفن وإخراجها بأمان، ومحذراً بأنها ستتعامل بحزم مع أيّ محاولة لعرقلة العملية.