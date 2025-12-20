المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة كردفان في السودان

جنيف-سانا

أعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت، عن نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة شمال كردفان وسط السودان منذ أواخر تشرين الأول الماضي، في خضم التصعيد المتزايد للأعمال العدائية والقتال بين الأطراف السودانية.

ونقل موقع أنباء الأمم المتحدة عن رفعت قوله في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف: إن عشرات الآلاف من الناس في السودان ينزحون نتيجة الخوف على حياتهم.

وحذر المسؤول الأممي من المخاطر المترتبة على نحو نصف مليون شخص من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، في حال تعرضها لهجوم، كما حذر من تبعات خفض التمويل، وقال: “علينا أن نختار أي الأرواح يمكننا إنقاذها، وأي دعم علينا التوقف عن تقديمه”.

وأعرب رفعت كذلك عن قلقه إزاء الوضع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية فقدت ما يقرب من 83 مليون دولار من تمويلها، ما أدى إلى اضطرارها لتقليص قدراتها على الأرض بشكل كبير.

ويواصل الجيش السوداني تصديه لاعتداءات قوات الدعم السريع المتمردة منذ نيسان 2023، وأسفر القتال بين الطرفين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.