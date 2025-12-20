المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة كردفان في السودان

thumbs b c 2e3fb0041d8db3d5564f4f44c4a9050c المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة كردفان في السودان
الآناضول

جنيف-سانا

أعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت، عن نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة شمال كردفان وسط السودان منذ أواخر تشرين الأول الماضي، في خضم التصعيد المتزايد للأعمال العدائية والقتال بين الأطراف السودانية.

ونقل موقع أنباء الأمم المتحدة عن رفعت قوله في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف: إن عشرات الآلاف من الناس في السودان ينزحون نتيجة الخوف على حياتهم.

وحذر المسؤول الأممي من المخاطر المترتبة على نحو نصف مليون شخص من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، في حال تعرضها لهجوم، كما حذر من تبعات خفض التمويل، وقال: “علينا أن نختار أي الأرواح يمكننا إنقاذها، وأي دعم علينا التوقف عن تقديمه”.

وأعرب رفعت كذلك عن قلقه إزاء الوضع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية فقدت ما يقرب من 83 مليون دولار من تمويلها، ما أدى إلى اضطرارها لتقليص قدراتها على الأرض بشكل كبير.

ويواصل الجيش السوداني تصديه لاعتداءات قوات الدعم السريع المتمردة منذ نيسان 2023، وأسفر القتال بين الطرفين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

الجزائر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر
روسيا تعلن السيطرة على مدينتين في شرق وشمال شرق أوكرانيا
اليماحي: نطالب بموقف أوروبي برلماني جماعي لوقف جرائم الاحتلال في غزة
استشهاد 62 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم
قطر تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك