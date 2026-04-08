السيسي يجدد التأكيد على موقف مصر الداعم لدول الخليج والأردن والعراق

القاهرة-سانا

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف مصر الداعم بشكل كامل وغير مشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق في هذه الظروف الدقيقة.

وذكر موقع الرئاسة المصرية أن السيسي أكد أن بلاده ستظل قيادةً وحكومة وشعباً داعمة لأمن واستقرار ورخاء الأشقاء في دول الخليج والعراق والأردن، مشيراً إلى أنه سيستمر في بذل كل جهد يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة وفي العالم بأسره.

ودعا السيسي إلى تحويل إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق دائم لوقف الحرب في المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وأكد أهمية أن يراعي أي اتفاق قادم الشواغل والمتطلبات الأمنية المشروعة لها.

وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وسط دعوات للالتزام به، وفتح مضيق هرمز كخطوة للوصول إلى سلام دائم.