نائب الرئيس الصيني: استقرار العلاقات الصينية الأمريكية ضرورة

بكين-سانا

أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ أن وجود علاقة مستقرة وسليمة ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، ويلبي تطلعات المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الخيارات الاستراتيجية الحالية ستؤثر بشكل مباشر على مسار تطور النظام العالمي.

ونقلت وكالة شينخوا عن هان قوله اليوم الجمعة: “إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد في رسالة تهنئة أن بناء شراكة وصداقة بين البلدين هو درس مستخلص من التاريخ وضرورة ملحة في الوقت الحاضر”.

وأكد المسؤول الصيني ضرورة الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البلدين، مشيراً إلى أهمية إحياء روح دبلوماسية “البينغ بونغ” في العصر الجديد، بما يسهم في كتابة فصل جديد من العلاقات الودية بين الجانبين.

يشار إلى أن “دبلوماسية البينغ بونغ” تعود إلى سلسلة الأحداث التاريخية التي بدأت في نيسان عام 1971، عندما تبادل لاعبو تنس الطاولة من الصين والولايات المتحدة الزيارات والمباريات الودية، وهي المبادرة التي شكلت “الخرق الدبلوماسي” الأول لكسر الجمود السائد آنذاك بين بكين وواشنطن منذ عام 1949.