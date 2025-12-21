ارتقاء ثلاثة فلسطينيين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى ثلاثة فلسطينيين، اليوم، جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً ارتقى صباح اليوم في استهداف الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين بقنبلة من طائرة مسيّرة في حي الشجاعية، فيما ارتقى اثنان آخران جراء استهدافهما من طائرات الاحتلال قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بالحي ذاته.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي ارتقى 404 فلسطينيين، وأصيب 1,108 آخرون.