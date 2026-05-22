بينهم 3 سوريين.. ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى 11‏

بيروت-سانا
ارتفع عدد قتلى الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة على بلدات جنوب لبنان إلى 11 بينهم ثلاثة سوريين.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية مستهدفة سيارة بيك أب وسط السوق التجاري بالمدينة، أدت إلى مقتل أحد ركاب السيارة وإصابة اثنين آخرين بجروح.
كما أسفرت الغارة التي استهدفت مثلث دير قانون النهر- العباسية عن مقتل ستة أشخاص، بينهم مسعفان ومواطن لبناني وثلاثة سوريين بينهم طفلة.
كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارتين إضافيتين استهدفتا بلدتي جويا ودبعال شرق مدينة صور وسط تحليق مكثف للطيران المعادي في أجواء المنطقة.
واليوم الجمعة، أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى اليوم وصلت إلى 3111 قتيلاً و9432 جريحاً.
وحتى 23 نيسان الفائت، دخل إلى سوريا 76 جثماناً لمواطنين سوريين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ 2 آذار المنصرم، وفق ما أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش.