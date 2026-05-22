بينهم 3 سوريين.. ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى 11‏

بيروت-سانا‏

ارتفع عدد قتلى الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة على ‌‏بلدات جنوب لبنان إلى 11 بينهم ثلاثة سوريين.‏

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية مستهدفة ‏سيارة ‌‏بيك أب وسط السوق التجاري بالمدينة، أدت إلى مقتل أحد ركاب السيارة ‏وإصابة ‌‏اثنين آخرين بجروح.‏

كما أسفرت الغارة التي استهدفت مثلث دير قانون النهر- العباسية عن مقتل ستة ‌‏أشخاص، بينهم مسعفان ومواطن لبناني وثلاثة سوريين بينهم طفلة.‏

كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارتين إضافيتين استهدفتا بلدتي جويا ودبعال شرق ‌‏مدينة صور وسط تحليق مكثف للطيران المعادي في أجواء المنطقة.‏

واليوم الجمعة، أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة اللبنانية في ‌‏‌‏بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ ‌‏2 آذار ‌‏حتى اليوم وصلت إلى 3111 قتيلاً و9432 جريحاً.‏

وحتى 23 نيسان الفائت، دخل إلى سوريا 76 جثماناً لمواطنين سوريين قضوا ‌‏جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ 2 آذار المنصرم، وفق ما أعلن ‌‏مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش.‏