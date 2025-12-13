قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وسط مساعي واشنطن لإنهاء الحرب

عواصم-سانا

تتواصل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت موسكو عن سقوط قتلى في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، في حين أكدت كييف مقتل وإصابة عدة أشخاص جراء القصف الروسي، وتأتي الهجمات في وقت تواصل واشنطن مساعيها لإنهاء الحرب.

روسيا تعلن عن قتيلين

وقال رومان بوسارغين حاكم ساراتوف الروسية عبر “تلغرام” صباح اليوم: إن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية، حدث الليلة الماضية، أوقع قتيلين اثنين، وألحق أضراراً بعدة شقق في مبنى سكني.

في حين تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أنظمتها للدفاع الجوي، 28 مسيرة أوكرانية فوق ساراتوف.

أوكرانيا تشير لمقتل 3 أشخاص

فيما اتهمت السلطات الأوكرانية، روسيا بقتل ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة، وإصابة سبعة آخرين في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم، عن فاديم فيلاشكين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، قوله: إن الروس قتلوا ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك، “اثنان في كوستيانتينيفكا وواحد في أوليكسيفو-دروزكيفكا”، وأصابوا سبعة آخرين في المنطقة بجروح خلال 24 ساعة.

كما تحدثت القوات الأوكرانية، عن اندلاع 161 اشتباكاً قتالياً مع القوات الروسية، خلال يوم أمس، وكان أشدها ضراوة في اتجاه بوكروفسك، بعد محاولة القوات الروسية شن 37 هجوماً.

جهود دولية لإنهاء الحرب

فيما أعلن البيت الأبيض، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في برلين، في وقت لاحق، في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتتواصل منذ شباط عام 2022، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تشهد الساحة السياسية، نقاشات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا التي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.