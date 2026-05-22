الاحتلال يداهم عدة مناطق ويعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين خلال حملة مداهمات نفذتها اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة بيت أولا غرب الخليل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب الخليل، واقتحمت بناية سكنية وسط البلدة، وفتشت عدداً من الشقق، محدثةً أضراراً كبيرة في محتوياتها.

وفي السياق، شدّدت قوات الاحتلال إجراءاتها في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وفرضت قيوداً على حركة الأهالي في حارات جابر والسلايمة ووادي الحصين، بالتزامن مع اقتحامات للمستوطنين لمنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أمس الخميس حملات مداهمة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها ستة فلسطينيين.