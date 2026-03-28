السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و3 مسيّرات استهدفت أراضيها

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، اعتراض صاروخ باليستي، وثلاث طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المُتحدث الرسمي باسم الوزارة تركي المالكي قوله: إنه “تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات، وصاروخ باليستي خلال الساعات الماضية، استهدفت منطقة الرياض”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت يوم أمس الجمعة، عن اعتراض صاروخين باليستيين، وتدمير 12 طائرة مسيّرة إيرانية في المنطقة نفسها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، بينها السعودية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية بالبنى التحتية.