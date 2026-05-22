إدارة أمن المطارات والمنافذ تواصل تأمين رحلات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم

تواصل إدارة أمن المطارات والمنافذ في مطار دمشق الدولي تنفيذ خطتها لتأمين رحلات حجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حسن سير إجراءات السفر وانسيابية حركة المغادرين.

وأوضح مدير مديرية أمن مطار دمشق الدولي، العقيد رامي عرابي لـ سانا، أنه جرى قبل انطلاق موسم الحج عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بتسيير شؤون الحجاج في مطار دمشق الدولي، ووضع خطة عمل متكاملة تكفل تسهيل إجراءات السفر، ومعالجة أي عقبات محتملة قد تواجه الحجاج أثناء المغادرة.



وبيّن عرابي أن إدارة أمن المطار رفعت جاهزية عناصرها وكوادرها العاملة، وزودتهم بالتعليمات اللازمة وفق خطة العمل المعتمدة، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لتسريع الإجراءات وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة للحجاج، ولا سيما كبار السن، بما يسهم في تأمين رحلة آمنة وميسرة ومريحة نحو الأراضي المقدسة.



وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من الشهر الجاري من مطار دمشق الدولي باتجاه مدينة جدة، وعلى متنها 340 حاجاً، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لضمان سفر آمن وميسر.