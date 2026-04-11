مصرع شخصين بانهيار مبنى في قبرص

نيقوسيا-سانا

لقي شخصان مصرعهما جراء انهيار مبنى سكني اليوم السبت في مدينة ليماسول جنوب قبرص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء القبرصية أندرياس كيتيس قوله في تصريح: “إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في ضواحي مدينة ليماسول، بينما تواصل عمليات البحث والتحري للعثور على عالقين محتملين”.

من جهتها، أشارت القناة الرسمية القبرصية إلى وفاة شخص ثانٍ متأثراً بإصابته، وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، واصفة حالتهم بالمستقرة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الشرطة في ليماسول أن المبنى انهار بشكل كامل ومفاجئ، فيما أكدت السلطات المحلية أن البناء كان مصنفاً في وقت سابق على أنه “غير آمن” للسكن.

وتشهد بعض المدن القبرصية مؤخراً تشديداً في إجراءات السلامة العامة المتعلقة بالأبنية القديمة، حيث تشير تقارير فنية إلى وجود مئات المباني التي تعاني من تصدعات إنشائية، ولا سيما في المدن الساحلية مثل ليماسول، ما دفع السلطات المحلية لإخلاء عدد منها وتصنيفها كمنشآت خطرة وغير صالحة للسكن بانتظار تدعيمها أو هدمها لتجنب وقوع كوارث مشابهة.