قطر: اعتداءات إيران انتهاك صارخ… والرد حقٌ مكفول

نيويورك-سانا

جددت قطر إدانتها للاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الرد، دفاعاً عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وجهت أمس الثلاثاء رسالة متطابقة سابعة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمندوب الأمريكي الدائم للأمم المتحدة مايكل والتز، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، بشأن مستجدات الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت الرسالة أن وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرّض البلاد حتى عصر يوم الإثنين الموافق للتاسع من آذار، لهجوم بـ 17 صاروخاً باليستياً، و6 طائرات مسيرة مصدرها إيران، حيث نجحت القوات المسلحة في التصدي لها دون تسجيل أي خسائر.

وجدّدت الرسالة إدانة دولة قطر الشديدة لهذا الاستهداف، وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية_الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي تواصل طهران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها قطر، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً بالبنى التحتية.