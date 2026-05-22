القبض على سجان في سجن صيدنايا زمن النظام البائد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية، محمد عماد محرز، الذي عمل حارساً وسجاناً في سجن صيدنايا العسكري منذ عام 2015 في زمن النظام البائد.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الجهات المختصة تستكمل تحقيقاتها مع المقبوض عليه للكشف عن الممارسات المنسوبة له، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري زمن النظام البائد، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏

وفي الـ 26 من نيسان الماضي بدأت أول جلسة علنية لمحاكمة كبار رموز النظام البائد، وكانت مخصصة لمحاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك في القصر العدلي بدمشق.

ويُعدّ سجن صيدنايا سيئ السمعة من أبرز السجون العسكرية التابعة للنظام البائد، وقد أُطلق عليه لقب “المسلخ البشري” نتيجة ما شهده من عمليات إعدام وتعذيب وانتهاكات جسيمة وعمليات قتل ممنهجة ارتُكبت بحق المعتقلين داخله.