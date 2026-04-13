روسيا تجلي معظم أفراد فريقها العامل في محطة بوشهر الإيرانية

موسكو-سانا

أعلنت موسكو اليوم الإثنين، أنها أجلت معظم أفراد الفريق الروسي العامل في محطة بوشهر النووية الإيرانية، التي ساهمت في بنائها وتشغيلها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المنظمة الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشيف قوله: إن “180 شخصاً في طريقهم حالياً إلى مدينة أصفهان في وسط إيران، من المحطة الواقعة في جنوب البلاد”.

وشدّد ليخاتشيف على أن “كل شيء يسير كما هو مخطط له”، مشيراً إلى أن “20 شخصاً من الطاقم الروسي ما زالوا في المحطة”، من بينهم مديرون ومسؤولون عن المعدات.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، من مخاطر وصول القصف قريباً من محطة بوشهر الإيرانية، وهو ما أدى إلى سحب روسيا لمعظم الخبراء منها.