مستشفيات إسطنبول تعالج مصابي أسطول الصمود بعد تعذيب الاحتلال

أنقرة-سانا

استقبلت مستشفيات في مدينة إسطنبول التركية اليوم الجمعة ناشطين مصابين كانوا على متن “أسطول الصمود”، وذلك لتقديم الفحوصات والعلاج اللازم لهم بعد تعرضهم للاعتقال والانتهاكات، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزتهم في المياه الدولية أثناء محاولتهم كسر الحصار عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية إليه.

وذكرت وكالة الأناضول أن بعض الناشطين مصابون بكسور ورضوض في القفص الصدري، جراء عنف السلطات الإسرائيلية، وأن آخرين مصابون بجروح بسبب تعرضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي، وجرى نقلهم إلى مستشفى باشاك شهير تشام وساكورا لتقديم العلاج، أما بقية الناشطين فقد أُرسلوا إلى الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية.

ووصلت إلى مدينة إسطنبول أمس الخميس، ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطي “أسطول الصمود” الذين احتجزتهم إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية اكتمال إجلاء 422 متطوعاً بـ”أسطول الصمود العالمي”، الذي هاجمته إسرائيل الإثنين الماضي والذي يضم نحو 50 قارباً، على متنها 428 ناشطاً من 44 دولة، واعتقلتهم جميعاً، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية.

وقوبلت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، حيث استدعت دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.