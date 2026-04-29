انتشال جثث 17 مهاجراً وفقدان 9 آخرين قبالة السواحل الليبية

طرابلس-سانا
انتشلت فرق خفر السواحل الليبية، اليوم الأربعاء، 17 جثة لمهاجرين، ونجحت في إنقاذ 7 آخرين، بينما فقد تسعة آخرون، بعد تعطل قاربهم وتقطع السبل بهم وسط البحر مدة ثمانية أيام.
ونقلت رويترز عن الهلال الأحمر الليبي في بيان قوله: إن متطوعين، بالتعاون مع القوات البحرية وحرس السواحل الليبي، نفذوا عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث قبالة مدينة طبرق الساحلية الواقعة شرقي البلاد بالقرب من الحدود المصرية.
ونشر الهلال الأحمر الليبي صوراً عبر الإنترنت، تظهر المتطوعين وهم يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية سوداء، وينقلونها على متن سيارات بيك آب.
وفي مطلع شهر شباط الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة: إن 53 مهاجراً، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فقدوا بعدما انقلب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة ساحل بلدة زوارة غرب العاصمة الليبية طرابلس.