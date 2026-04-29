انتشال جثث 17 مهاجراً وفقدان 9 آخرين قبالة السواحل الليبية

طرابلس-سانا

انتشلت فرق خفر السواحل الليبية، اليوم الأربعاء، 17 جثة لمهاجرين، ونجحت في إنقاذ 7 آخرين، بينما فقد تسعة آخرون، بعد تعطل قاربهم وتقطع السبل بهم وسط البحر مدة ثمانية أيام.

ونقلت رويترز عن الهلال الأحمر الليبي في بيان قوله: إن متطوعين، بالتعاون مع القوات البحرية وحرس السواحل الليبي، نفذوا عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث قبالة ⁠مدينة طبرق الساحلية الواقعة شرقي البلاد بالقرب من الحدود المصرية.

ونشر الهلال الأحمر الليبي صوراً ‌عبر ⁠الإنترنت، تظهر المتطوعين وهم يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية سوداء، وينقلونها على متن سيارات بيك آب.

وفي مطلع شهر شباط الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة: إن 53 مهاجراً، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فقدوا بعدما انقلب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة ساحل بلدة زوارة غرب العاصمة الليبية طرابلس.