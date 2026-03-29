الإمارات تدين استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق

أبو ظبي-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وأكدت الوزارة في بيان لها وفق ما نقلت وكالة “وام” تضامن دولة الإمارات الكامل مع العراق في هذه الظروف، كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدةً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وكانت مصادر أمنية في إقليم كردستان في العراق، أعلنت في وقت سابق عن استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بطائرات مسيرة.