الأمم المتحدة: تفشي الأوبئة وانعدام الأمن يهددان حياة المدنيين في السودان

الخرطوم-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الخميس، أن ‏الأوضاع الأمنية المتدهورة ومحدودية العمل الإنساني في السودان تعرقل ‏الجهود الدولية الرامية لاحتواء تفشي جملة من الأوبئة والأمراض الخطيرة ‏التي تفتك بالمدنيين في عدة ولايات سودانية‎.‎

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن “أوتشا” قولها اليوم: “إن المنظمات ‏الإنسانية تسابق الزمن للحد من انتشار الأوبئة، حيث استجابت منظمة ‏الصحة العالمية لتفشٍ مشتبه به للإسهال المائي الحاد (الكوليرا) في ولاية ‏غرب كردفان، بعد تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه وعشرات الوفيات ‏خلال هذا الأسبوع‎”‎.

وأوضحت أوتشا أن إقليم دارفور يشهد بدوره تفشياً مشتبهاً به لمرض ‌‏”جدري القردة” في ولايتي وسط وجنوب دارفور، حيث جرى الإبلاغ عن ‏أكثر من 300 حالة اشتباه وخمس وفيات خلال أسبوع، في وقت تكثف فيه ‏منظمة الصحة العالمية حملات التطعيم ضد الكوليرا والحصبة بالتعاون مع ‏السلطات الصحية المحلية‎.‎

وأشار مكتب الشؤون الإنسانية إلى قفزة حادة في إصابات “حمى الضنك” ‏بالولايتين الشمالية ونهر النيل، حيث تضاعفت الحالات المشتبهة في الولاية ‏الشمالية بأكثر من ثلاث مرات خلال الشهر الفائت لتتجاوز 500 حالة‎.‎

وفي السياق، لفت مكتب (أوتشا) إلى أن استهداف البنى التحتية جراء الحرب ‏الدائرة في السودان مستمر، مشيراً إلى تدمير منشأة صحية في ولاية جنوب ‏كردفان وإتلاف معداتها الطبية‎.‎

ودعا المكتب إلى ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني ‏لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتسهيل عبور المساعدات، مؤكداً أن ‏العجز في التمويل يهدد استمرار العمليات الإغاثية في السودان‎.‎

يشار إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي ‏للجوع، كشف مؤخراً أن أكثر من 40 بالمئة من سكان السودان يواجهون ‏مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وسط استمرار القتال بين الجيش ‏وقوات الدعم السريع وتدهور الأوضاع الإنسانية‎.‎