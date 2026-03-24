تسعة قتلى وعدد من الجرحى جرَّاء غارات إسرائيلية وتوغّلٍ في لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، مقتل تسعة أشخاص، وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان، وتوغّل بري في بلدة حلتا في العرقوب جنوبه.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن أربعة أشخاص قتلوا، وأُصيب أربعة آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة سلعا في صور.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً ثلاث مرات على بلدة طير دبا في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط قتيلين اثنين، وإصابة خمسة أشخاص.

واستهدف الطيران الإسرائيلي محطات الوقود في كل من – طريق الرشيدية، وفي البرغلية – وعلى طريق النبطية- شوكين، كما أغار فجراً للمرة الثانية على جسر الدلافة الذي يربط مناطق حاصبيا والبقاع الغربي بمنطقة جزين، ما أدى إلى تدميره.

وأضافت الوزارة: إن غارة أخرى للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بشامون قضاء عاليه، أدت في حصيلة أولية إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح.

وفي النبطية شن الطيران الإسرائيلي قرابة الثانية فجراً غارة على منزل على طريق ملعب الفجر في بلدة زفتا ودمره بالكامل، وأُفيد بسقوط جريحين.

كما تعرضت مناطق صربين، حاريص، رشاف ودير انطار في قضاء بنت جبيل وتولين في قضاء مرجعيون إلى سلسلة غارات متفرقة، في حين تعرضت بلدة الناقورة وأطراف علما الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة من موقعها في جبل الرادار في أجواء جبل الشميس، وحي شعب القلب في بلدة شبعا.

وفي سياق متصل توغّلت قوّة مشاة إسرائيلية بُعيد منتصف الليل في بلدة حلتا في منطقة العرقوب جنوب لبنان، وقامت بمداهمة أحد المنازل وإطلاق النار على قاطنيه، ما أدّى إلى مقتل شخص على الأقل وسقوط عددٍ من الجرحى، إضافة إلى خطف أربعة مواطنين آخرين.

هذا وتعرض لبنان أمس إلى غارات إسرائيلية مكثّفة على مناطق متفرقة أدّت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، كما دمر طيران الاحتلال جسر القعقعية على نهر الليطاني جنوب لبنان، والذي يعد واحداً من خمسة جسور رئيسة تربط ضفتي الليطاني، دمرت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة منها.

وكانت إسرائيل صعَّدت اعتداءاتها على لبنان في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الثاني من آذار الجاري بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.