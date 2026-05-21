وزير المالية اللبناني يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 7 بالمئة جراء العدوان الإسرائيلي

توقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن يؤدي العدوان الإسرائيلي المستمر إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7 بالمئة خلال العام الجاري، مع خسائر تُقدّر بنحو 20 مليار دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن جابر قوله اليوم الخميس: إن الحرب الحالية، التي اندلعت في الثاني من آذار الماضي، وجّهت ضربة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أساساً من تداعيات الانهيار المالي منذ عام 2019.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن استمرار العدوان وتداعياته على البنية التحتية والاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة، يزيد من الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ويواجه لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار اعتداءات إسرائيلية يومية منذ الثاني من آذار الفائت، أسفرت عن مقتل 3089 ‏شخصاً وإصابة 9397، وفقاً لأحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية.‎