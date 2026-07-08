قطر تدين الهجمات المسلحة في بلوشستان وتؤكد رفضها للعنف والإرهاب

الدوحة-سانا



أدانت قطر، اليوم الأربعاء، الهجمات المسلحة التي استهدفت عناصر من الشرطة والجيش الباكستانيين في إقليم بلوشستان، وأكدت موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت دوافعها.



وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: إنها تدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت أفراداً من الشرطة والجيش في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط قتلى.

وكان الجيش الباكستاني أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 42 من أفراد الشرطة والجيش في ثلاث هجمات شنها مسلحون في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد منذ السادس من تموز.