اليابان تطالب طهران بالإفراج عن أحد مواطنيها

طوكيو-سانا

أعلنت اليابان اليوم الأربعاء، أن إيران احتجزت أحد مواطنيها الشهر الماضي وطالبت بالإفراج عنه فوراً.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ” ماساناو أوزاكي ” قوله في مؤتمر صحفي في طوكيو: إن “السلطات الإيرانية احتجزت مواطناً يابانياً في العشرين من كانون الثاني الماضي”، مشيراً إلى أنه لن يكشف عن هوية المحتجز بسبب “مخاوف تتعلق بالخصوصية”.

ولفت أوزاكي إلى أن الحكومة اليابانية طالبت طهران بالإفراج فوراً عنه، وأنها على اتصال مستمر بالمحتجز وعائلته، وتقدم لهم الدعم اللازم .

وكانت إذاعة أوروبا الحرة أن السلطات الإيرانية اعتقلت رئيس مكتب طهران لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، مشيرةً إلى أنه “على الرغم من عدم وضوح موعد اعتقاله، إلا أنه نُقل إلى سجن إيفين، حيث يُحتجز السجناء السياسيون”.

بدورها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأنها تولي الأولوية لسلامة موظفيها، موضحة أنها ليس لديها أي شيء يمكن الإجابة عنه حالياً.