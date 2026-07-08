وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يدين تفجيري دمشق ويؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا

photo 2026 04 19 22 08 18 860x573 1 وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يدين تفجيري دمشق ويؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا

لندن-سانا

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس قرب وزارة السياحة في دمشق، معرباً عن تعازيه وتضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

وأكد فولكنر، في منشور على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام، وأن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بدعم سوريا مستقرة ومزدهرة.

وكان التفجيران اللذان وقعا أمس الثلاثاء قرب وزارة السياحة قد أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، ولقيَا إدانات عربية ودولية واسعة.

قائد القوى الجوية العميد عاصم هواري يلتقي رئيس أركان الجيش التركي على هامش معرض “IDEF 2025” بتركيا
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا: الحكومة السورية الجديدة تريد الخير لمواطنيها ونحن مستعدون للتعاون معها 
العراق يعلن خطة لرفع صادرات النفط‏ عبر سوريا وتركيا إلى 650 ألف ‏برميل يومياً
الرئيس اللبناني: نسعى لتحسين العلاقات مع سوريا
مباحثات سورية كورية لتعزيز التعاون وفتح شراكات اقتصادية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك