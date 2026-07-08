وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يدين تفجيري دمشق ويؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا

لندن-سانا

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس قرب وزارة السياحة في دمشق، معرباً عن تعازيه وتضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

وأكد فولكنر، في منشور على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام، وأن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بدعم سوريا مستقرة ومزدهرة.



وكان التفجيران اللذان وقعا أمس الثلاثاء قرب وزارة السياحة قد أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، ولقيَا إدانات عربية ودولية واسعة.