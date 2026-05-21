فرنسا ترفض مشاركة الناتو في أي مهمة بمضيق هرمز

باريس-سانا



أكدت فرنسا رفضها لفكرة مشاركة حلف شمال الأطلسي في أي مهمة دولية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.



ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو قوله اليوم الخميس، في إفادة صحفية أسبوعية: “موقفنا واضح وثابت، معاهدة حلف شمال الأطلسي تنطبق على شمال الأطلسي، وليس من أهدافها التركيز على قضية في الشرق الأوسط أو مضيق هرمز”.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في الثالث عشر من أيار الجاري نية بلاده إطلاق مبادرة في الأمم المتحدة تهدف إلى وضع “إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية”، لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلاً.



وأغلقت إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية ‏في الثامن والعشرين من شباط الماضي، مضيق هرمز ‌‏أحد أهم الممرات ‏البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة ‏من الإمدادات ‏العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في ‌‏الظروف العادية، فيما ‏فرضت الولايات المتحدة حصاراً على ‏الموانئ الإيرانية‎.‎