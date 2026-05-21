الوزير الشيباني يبحث مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين

دمشق-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان وفق ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية، حرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور ضمن إطار مؤسساتي يرسخ التعاون الثنائي ويدعم الجهود المشتركة.