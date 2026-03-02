تحطّم طائرة مقاتلة بالقرب من قاعدة جويّة أمريكية في الكويت

الكويت-سانا

تحطمت طائرة مقاتلة فوق الكويت، بالقرب من قاعدة جوية أمريكية، وفقاً لفيديو ظهر على الإنترنت اليوم الإثنين، وتم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN.

ويُظهر الفيديو طائرة نفاثة مشتعلة، وهي تسقط بشكل دائري من السماء، على بعد 10 كيلومترات من قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت.

ولا يزال من غير الواضح، سبب تحطم الطائرة، ولا إلى أي سلاح جو تتبع.

وبحسب تحليل شبكة CNN للفيديو، فإن الطائرة المقاتلة ذات المحركين تتوافق مع طراز F-15E أو F/A-18.

ومنذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على أهداف داخل الأراضي الإيرانية يوم السبت الماضي، تتواصل الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج العربي، ما أسفر عن ضحايا، وأضرار مادية.