ماكرون يدعو إيران إلى وقف هجماتها على دول المنطقة “بشكل فوري”

باريس-سانا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إيران إلى وقف فوري لاعتداءاتها على دول المنطقة.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد: “تحدثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني ⁠مسعود بزشكيان، ودعوته إلى وقف الهجمات على دول المنطقة بشكل فوري، وضمان حرية الملاحة بإنهاء إغلاق مضيق هرمز”.

وأعرب الرئيس الفرنسي خلال الاتصال عن القلق البالغ إزاء “تطوير البرامج النووية والصاروخية لإيران، ومجمل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تُمثل جوهر الأزمة الراهنة”.

كما شدد على أن “الحل الدبلوماسي بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى لمواجهة هذه التحديات الجسيمة، ووضع حد للتصعيد، والحفاظ على السلام في المنطقة”.

يذكر أن إيران تواصل شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية في المنطقة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران التي دخلت أسبوعها الثاني.