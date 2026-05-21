التجارة الداخلية بدمشق تعتمد منظومة رقابية حديثة باستخدام كاميرات ذكية

دمشق-سانا
أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور اعتماد منظومة رقابية حديثة، تعتمد على كاميرات المراقبة والربط المباشر مع مديرية المعلوماتية، بهدف تعزيز الشفافية وتوثيق المخالفات التموينية بدقة عالية، وضبط الأسواق بصورة أكثر فاعلية.
وأوضح بكور في تصريح لمراسل سانا أن المديرية زودت دوريات الرقابة التموينية بكاميرات تصوير حديثة، لتوثيق جميع الجولات الميدانية والإجراءات المتخذة بحق الفعاليات المخالفة، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير عمل الرقابة التموينية ورفع مستوى الأداء والحد من أي تجاوزات أو أخطاء أثناء تنفيذ الجولات.
وأشار بكور إلى أن الكاميرات مرتبطة بشكل مباشر مع مديرية المعلوماتية، ويتم تفريغ التسجيلات وحفظها إلكترونياً، بما يتيح متابعة عمل الدوريات بشكل يومي والتدقيق بالمخالفات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، مؤكداً أن التسجيلات تشكل مرجعاً أساسياً في حال وجود أي اعتراض أو شكوى تتعلق بعمل الدوريات.
ولفت بكور إلى أن المديرية تسلمت أجهزة حديثة بتوجيه من وزارة الاقتصاد والصناعة لتوثيق عمل الرقابة التموينية بالكامل، موضحاً أن المراقب التمويني يستلم الكاميرا مع بداية الدوام وينفذ جولاته في الأسواق، بينما يتم لاحقاً تحميل التسجيلات وحفظها ضمن النظام الإلكتروني الخاص بالمديرية.
وأكد بكور أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تطوير أدوات الرقابة التموينية، وتحديث آليات العمل بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية وتحقيق رقابة أكثر دقة على الأسواق والفعاليات التجارية.
وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تطوير أدوات الرقابة التموينية عبر إدخال أنظمة وتقنيات حديثة، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوثيق المخالفات وتحسين كفاءة عمل الدوريات التموينية في مختلف المحافظات، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.