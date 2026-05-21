التجارة الداخلية بدمشق تعتمد منظومة رقابية حديثة باستخدام كاميرات ذكية



دمشق-سانا ‏



أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور اعتماد منظومة رقابية حديثة، تعتمد على كاميرات ‏المراقبة والربط المباشر مع مديرية المعلوماتية، بهدف تعزيز الشفافية وتوثيق المخالفات التموينية بدقة عالية، وضبط ‏الأسواق بصورة أكثر فاعلية.‏

‏ ‏

وأوضح بكور في تصريح لمراسل سانا أن المديرية زودت دوريات الرقابة التموينية بكاميرات تصوير حديثة، لتوثيق جميع ‏الجولات الميدانية والإجراءات المتخذة بحق الفعاليات المخالفة، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير عمل الرقابة ‏التموينية ورفع مستوى الأداء والحد من أي تجاوزات أو أخطاء أثناء تنفيذ الجولات.‏

‏ ‏

وأشار بكور إلى أن الكاميرات مرتبطة بشكل مباشر مع مديرية المعلوماتية، ويتم تفريغ التسجيلات وحفظها إلكترونياً، بما ‏يتيح متابعة عمل الدوريات بشكل يومي والتدقيق بالمخالفات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، مؤكداً أن التسجيلات ‏تشكل مرجعاً أساسياً في حال وجود أي اعتراض أو شكوى تتعلق بعمل الدوريات.‏

‏ ‏

ولفت بكور إلى أن المديرية تسلمت أجهزة حديثة بتوجيه من وزارة الاقتصاد والصناعة لتوثيق عمل الرقابة التموينية ‏بالكامل، موضحاً أن المراقب التمويني يستلم الكاميرا مع بداية الدوام وينفذ جولاته في الأسواق، بينما يتم لاحقاً تحميل ‏التسجيلات وحفظها ضمن النظام الإلكتروني الخاص بالمديرية.‏

‏ ‏

وأكد بكور أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تطوير أدوات الرقابة التموينية، وتحديث آليات ‏العمل بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية وتحقيق رقابة أكثر دقة على الأسواق والفعاليات التجارية.‏

‏

وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تطوير أدوات الرقابة التموينية عبر إدخال أنظمة وتقنيات حديثة، تهدف إلى تعزيز ‏الشفافية وتوثيق المخالفات وتحسين كفاءة عمل الدوريات التموينية في مختلف المحافظات، بما يسهم في ضبط الأسواق ‏وحماية المستهلكين.‏

‏ ‏