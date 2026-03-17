الكويت: إصابة اثنين من منتسبي الطوارئ الطبية بسقوط شظايا على مركز إسعاف

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تعرض اثنين من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء وجودهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند في بيان: “إن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث بشكل فوري، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم والرعاية الطبية اللازمة”، مشيراً إلى أن حالتهما مستقرة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الحادث، وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة في إطار منظومة وطنية متكاملة، بما يضمن سلامة الكوادر الصحية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية دون أي تأثير على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة.

وكان المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي جدعان فاضل جدعان، أعلن في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء البلاد.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية _ الإيرانية.