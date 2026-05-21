مقتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا



قتل شخص اليوم الخميس، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدتي برعشيت وكفردونين، فيما شن طيرانه غارات على بلدات الغندورية وتولين وبرعشيت وكفردونين في قضاء بنت جبيل، وبلدة قبريخا في قضاء مرجعيون.



وأغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا وجناتا في قضاء صور، فيما نفذ جيش الاحتلال فجراً عملية تفجير في بلدة الخيام.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار ارتفع إلى 3073 قتيلاً.

