وزير خارجية قطر يبحث مع نظيريه السعودي والأردني تطورات خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، تطورات الوضع في المنطقة وجهود خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن محمد بن عبد الرحمن استعرض في اتصالين هاتفيين منفصلين مع بن فرحان والصفدي، علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير خارجية قطر خلال الاتصالين، ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وكانت قطر أكدت في الـ 10 من أيار الجاري، دعمها الكامل للمبادرات الدبلوماسية والوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددةً على أهمية تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود، بما يهيئ الظروف المناسبة للتقدم بالمفاوضات، والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن والسلام المستدام في المنطقة.