ترامب: المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية

واشنطن- سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، مهدداً بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق.



ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله لوسائل إعلام أثناء وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند: إنه كان على وشك الأمر بشن مزيد من الهجمات، لكنه أرجأها لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء المفاوضات، مضيفاً: إن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار ‌بضعة ⁠أيام للحصول على “الرد المناسب” ⁠من إيران.



وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس الأول، إرجاء هجوم عسكري كان مقرراً أمس ضد إيران، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من قادة دول خليجية، وفي ظل وجود مفاوضات جادة جارية مع طهران.