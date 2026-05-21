الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل إقامة منشآت عسكرية في مجمع (الأونروا) بالقدس المحتلة

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات قرار إسرائيل إقامة منشآت عسكرية تابعة لها في مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن هذه الإجراءات غير قانونية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الأربعاء: “إن الأمين العام يؤكد أن استمرار الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية ضد وكالة (الأونروا) أمر غير مقبول إطلاقاً”.

وأضاف غوتيريش: “إن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وإن مجمعها في حي الشيخ جراح يظل منشأة تابعة للمنظمة الدولية”، مشيراً إلى أن هذه التدابير التصعيدية غير المسبوقة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة منشآت الأمم المتحدة، وعقبة أمام تنفيذ تفويض الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وطالب غوتيريش سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قرارها فوراً، وإعادة مجمع الوكالة الدولية في حي الشيخ جراح إلى الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت، أمس الأول، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط إجرامي يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية للاحتلال على أنقاض مقر وكالة (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.