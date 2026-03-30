ارتفاع أسعار الألمنيوم بعد استهداف إيران منشآت كبرى لصهر المعدن في الخليج

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت اثنين من أكبر معامل صهر الألمنيوم في العالم في دول الخليج، والتي تبنتها إيران.

وذكرت قناة “فرانس 24” أن سعر طن الألمنيوم ارتفع بنسبة 4.22 % ليصل إلى 3435 دولاراً، بعد أن ارتفع بنسبة 6 % في وقت سابق اليوم.

من جهتها، أكدت محللة في بنك “سويسكوت” إيبك أوزكاردسكايا، أن “تصاعد الصراع وتمدده في الشرق الأوسط، أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والألمنيوم فور افتتاح الأسواق اليوم”.

وبحسب تقرير لمحللين في بنك “آي إن زد” صدر الخميس الماضي، فإن “الشرق الأوسط أصبح مورداً رئيسياً للاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة واليابان” بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما استدعى فرض عقوبات على واردات الألمنيوم من موسكو.

وكانت إيران أعلنت أمس الأحد، مسؤوليتها عن هجمات استهدفت اثنين من أكبر معامل صهر الألمنيوم في العالم في منطقة الخليج، وتحديداً في البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وبعد شهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، لم تعد تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية للدول المتحاربة، بل امتدت إلى منشآت اقتصادية وخدمية في دول الجوار، وأصبحت الاعتداءات الإيرانية شبه يومية على دول الخليج العربي.